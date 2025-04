Con la flag parade al via Erasmus Generation meeting ad Ancona

Ha preso il via con una multicolore Flag Parade l'Erasmus Generation meeting ad Ancona, simbolo della forza e della bellezza dell'unione nella diversità della 'generazione Erasmus'. Da mare a mare lungo il viale della Vittoria, con partenza dal monumento dei caduti al 'Passetto, 'l'onda del cambiamento' degli oltre 1.200 giovani, in rappresentanza di una quarantina di Paesi europei ed extraeuropei, raggiungerà piazza della Repubblica dove nel pomeriggio, al Teatro delle Muse, si svolgerà la cerimonia di apertura. A salutare studentesse e studenti il Coro studentesco dell'Università Politecmica delle Marche'Sing the future', la scuola di danza Luna dance center e il Gruppo folk Urbanitas. A Salutare i giovani il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l'assessore all'Università Marco Battino



Dopo Bucarest, Porto e Siviglia Ancona ospita l'evento internazionale, dal 3 al 6 aprile 2025, organizzato dalle volontarie e dai volontari di Erasmus Student Network (ESN) Ancona: la più grande conferenza gestita da studentesse e studenti, focalizzata sull'internazionalizzazione, sulla mobilità e sull'attuazione del programma Erasmus+.

L'evento ha il supporto dell'Università Politecnica delle Marche (Main Partner) e del Comune di Ancona e il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, Marina Militare, Regione Marche, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e Comune di Camerano. Partner locali: AnconAmbiente, Confindustria, Superfast.



