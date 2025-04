'Come ti cucino il bio' nelle scuole delle Marche

Marche terra del benessere e terra del biologico. La Regione conferma il proprio impegno nell'educazione alimentare e nella promozione dei prodotti biologici nelle scuole con il lancio del progetto "Come ti cucino il bio", che partirà nel mese di aprile 2025.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Regione dall'assessore all'agricoltura e all'alimentazione, Andrea Maria Antonini. Il progetto mira a incentivare il consumo di prodotti biologici nelle mense scolastiche e a valorizzare la qualità dell'alimentazione nei servizi di refezione scolastica, coinvolgerà gli 8 Istituti alberghieri marchigiani e i cuochi delle mense scolastiche di 27 Comuni. Si inizia ad Ascoli Piceno il 16 aprile e si finisce a Pesaro il 27 maggio. È previsto un duplice approccio: un'attività convegnistica, con la partecipazione di esperti del settore, docenti degli istituti alberghieri e rappresentanti delle aziende agricole biologiche locali, e un'attività dimostrativa, in cui i cuochi delle mense scolastiche si sfideranno nella creazione di ricette a base di materie prime biologiche. I piatti saranno valutati da una giuria tecnica di esperti e da una giuria composta dagli stessi studenti che usufruiscono del servizio mensa, garantendo così un coinvolgimento attivo dei giovani consumatori.

"Attraverso questo progetto - ha dichiarato Antonini - vogliamo sensibilizzare le scuole e le famiglie sull'importanza del cibo sano e sostenibile, valorizzando al contempo il patrimonio agroalimentare delle Marche. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere un modello di alimentazione consapevole e attento alla qualità delle materie prime". Il progetto, finanziato con 141 mila euro provenienti dal fondo interministeriale per le mense scolastiche biologiche e integrato con ulteriori 50 mila euro stanziati dalla Regione, si inserisce nel più ampio contesto della strategia europea "From Farm to Fork" e del piano d'azione "One Health", e si allinea con gli obiettivi della legge regionale del 2023, dedicata alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita.

"Va ricordato che il territorio regionale rappresenta il più vasto distretto biologico d'Europa - ha detto Antonini - e che l' Europa chiede il 25% di superficie agricola per il biologico entro 2030, noi abbiamo già raggiunto il 28% con sei anni di anticipo". Presenti in conferenza stampa anche il dirigente del settore Agroambiente e SDA AN Roberto Luciani, e il rappresentante legale della Virtus coop, società cooperativa sociale aggiudicataria del servizio di realizzazione del progetto, Stefano Rosa.



