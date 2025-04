Cantieri senza protezioni anti-caduta, 5 imprenditori denunciati

Nei cantieri ispezionati mancavano le protezioni sulle aperture, in pratica i dispositivi che proteggono i lavoratori da eventuali cadute. In un caso è stata riscontrata anche l'inidoneità di un ponteggio. E così sono scattate le denunce per cinque imprenditori con annesse sanzioni per un totale di oltre 20mila euro. I controlli sono stati effettuati in diversi cantieri nel Fermano dai carabinieri insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro.

Una denuncia è scattata a Montefortino (Fermo) per un 54enne titolare di un'impresa edile per l'inidoneità del ponteggio metallico presente in un cantiere. Le condizioni del ponteggio rappresentavano un rischio per la sicurezza dei lavoratori. A seguito della violazione, sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 9mila euro. A Fermo durante un altro controllo, un imprenditore 40enne, anch'esso titolare di un'impresa edile con sede a Montefortino, è stato denunciato per "omessa difesa delle aperture". Questo tipo di violazione si riferisce alla mancata protezione delle aperture nel cantiere, che può causare cadute e infortuni gravi. Per questa infrazione, è stata imposta una sanzione di circa 3mila euro. Infine a Porto San Giorgio (Fermo) i militari hanno denunciato tre titolari di imprese edili, rispettivamente di 50, 63 e 68 anni, sempre per "omessa difesa delle aperture nel vuoto". Le violazioni hanno portato a un totale di sanzioni pari a circa 8.500 euro.



