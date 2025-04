Battino, 'Oggi Ancona è il centro dell'Europa'

"Oggi, Ancona è davvero il centro d'Europa, il luogo dove le culture si incontrano, si scambiano e si arricchiscono a vicenda. Non è facile trovare le parole giuste per descrivere quanto sia speciale per noi ospitare l'Erasmus Generation Meeting 2025. Un evento che non solo celebra il programma Erasmus, ma celebra soprattutto voi, i protagonisti di una nuova Europa, una Europa che cresce, che cambia, che guarda al futuro con ottimismo e passione". E' un passaggio del saluto che questa mattina Marco Battino, Assessore all'Università del Comune di Ancona, ha rivolto ai partecipanti all'Erasmus Generation Meeting 2025 all'avvio della Flag Parade al Passetto.

"Ancona - ricordato l'assessore -, è da sempre un punto di incontro tra tradizione e innovazione, tra il mare che ci collega al mondo e una terra che custodisce secoli di storia.

Oggi, grazie a voi, questa città si arricchisce di nuove prospettive, di idee fresche e di energie giovani, che sono il cuore pulsante del programma Erasmus. In questo incontro - ha aggiunto Battino - vediamo realizzarsi uno degli obiettivi più nobili dell'Unione Europea: quello di creare una rete di giovani cittadini europei, consapevoli, impegnati e pronti a costruire un futuro migliore per tutti noi".

L'Erasmus "non è solo un programma di studio. È un viaggio, un'esperienza che va oltre le aule universitarie. È il viaggio di ciascuno di voi, che vi porta a scoprire nuove culture, nuove lingue, ma soprattutto nuovi punti di vista. Ed è proprio questo che rende unico questo incontro: siamo qui per costruire una comunità europea che non ha confini, che è fatta di legami forti, di valori condivisi, di rispetto e solidarietà. In ogni angolo dell'Europa, da nord a sud, da est a ovest, ci unisce un sogno: quello di una Europa sempre più inclusiva, sempre più unita, sempre più forte".



