Alle Muse i giovani dell'Erasmus generation Meeting

La giornata dei giovani dell'Erasmus Generation Meeting, iniziata con la flag parade lungo il viale della Vittoria. è proseguita nel pomeriggio al Teatro delle Muse dove si è svolta la cerimonia di benvenuto.

Oltre ai saluti del Magnifico Rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luigi Gregori, del sindaco della città Daniele Silvetti le centinaia di ragazze e ragazzi hanno assistito, con entusiasmo, all'esibizione del coro studentesco dell'Univpm, 'Sing the Future' e alla performance della scuola di danza 'Luna Dance' e del Gruppo folk Urbanits. In attesa dell'Erasmus night per un anotte di musica, street food con Dj set di Nicola Pigini, Elion e Riccardo Lori in piazza della Repubblica.





