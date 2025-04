Scambi europei e didattica 'eTwinning' a Porto Sant'Elpidio

L'istituto di Istruzione Superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Montegiorgio (Fermo) si candida, per la terza volta consecutiva, al titolo di Scuola eTwinning, riconoscimento assegnato dalla più grande community europea di insegnanti impegnati in progetti collaborativi tra scuole. Lo scorso mese, sono stati sette certificati di "Qualità eTwinning" che hanno raggiunto l'istituto marchigiano grazie ai docenti impegnati in progetti di gemellaggio a distanza e agli scambi internazionali finalizzati alla didattica innovativa, multiculturale e alla pratica della cittadinanza attiva..

Tra le azioni del programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning è una piattaforma informatica cui sono sono iscritti più di 1 milione di insegnanti, di cui oltre 116mila in Italia.

Tra le iniziative recenti, si segnala a febbraio la partecipazione di tre classi dell'indirizzo alberghiero ad uno scambio culturale tra Italia e Senegal, con party plurilingue e creazione di cocktail ispirati alla bandiera del paese africano.

Altre due classi dell'alberghiero hanno ricevuto i certificati di Qualità nazionale ed europeo per il progetto eTwinning "Histoires de migration, de la réalité à la fiction", sul tema delle migrazioni. Studenti del Liceo sono stati coinvolti nel progetto "Dr France Preseren: leggere ed analizzare il canto patriottico sloveno" istituendo confronti con l'inno italiano e ricercando le radici di entrambi, oltre alle differenze e ai temi comuni.

Nelle scorse settimane, alcune ragazze dell'istituto hanno raccontato agli altri studenti le loro esperienze di "pioneri" nei gemellaggi virtuali. "La suddivisione in gruppi internazionali omogenei, ha incrementato il nostro livello di conoscenza e padronanza della lingua inglese, spingendoci a dialogare con ragazzi di altri Paesi", ha raccontato Lucia.

"Il gruppo di lavoro eTwinning del Carlo Urbani - fa sapere la scuola - è motivato a proseguire la disseminazione delle buone pratiche condivise attraverso una sinergica progettazione di scambi internazionali tra scuole, estendendo anche agli studenti del biennio la positiva esperienza dei gemellaggi virtuali, realizzati nell'ambito dei percorsi di educazione civica nelle tre sedi dell'Istituto".



