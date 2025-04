Ricci 'dazi Trump per dividere l'Europa, rischio crisi globale'

"La decisione di Trump di imporre dazi del 20% su quasi tutte le importazioni europee è un tentativo di dividere e indebolire l'Europa, e rischia di innescare una crisi economica e politica globale senza precedenti". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

"Se davvero si dovesse arrivare a un'escalation protezionistica - scrive Ricci - l'Italia potrebbe perdere fino allo 0,6% del PIL nel solo 2026".

"Nelle Marche - sottolinea Ricci - rischiamo di perdere 200 milioni di euro di Pil, pari allo 0.2% l'anno, con conseguenze catastrofiche su settori strategici per l'economia della nostra regione, come quello dell'automotive". "Di fronte a questo nuovo scenario di crisi, servono misure straordinarie a tutela delle nostre imprese e della nostra economia. Eppure ancora una volta la Regione resta in silenzio, - conclude - incapace di reagire a una situazione che rischia di essere davvero drammatica.

Toccherà a noi dare risposte alle nostre aziende e ai cittadini marchigiani, e lo faremo con determinazione e senso di responsabilità, con l'obiettivo di rilanciare la crescita, per fare insieme le Marche grandi".



