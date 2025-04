Erasmus Generetion meeting, il programma della 4 giorni ad Ancona

L'edizione del 2025 dell'Erasmus Generation Meeting, che si svolge ad Ancona da domani 3 e fino al 6 aprile, avrà come tema "Empowering youth as the changemakers of society" e sarà centrata su due pilastri principali: "Partecipazione attiva e coinvolgimento dei giovani nelle comunità locali" e "Impatto del lavoro giovanile e del volontariato sull'internazionalizzazione".

Il programma prevede diversi appuntamenti nell'arco delle quattro giornate, di seguito i principali:

- Flag Parade (3 aprile, ore 13:30, partenza: Monumento dei Caduti), la parata dell'internazionalizzazione, uno dei momenti di punta dell'Erasmus Generation Meeting, simbolo della forza e della bellezza dell'unione nella diversità della Generazione Erasmus. I giovani europei esporranno le loro bandiere, rappresenteranno i loro paesi, ma lo faranno creando un'esplosione di colori che racconterà storie, culture e amicizie nate da un'esperienza condivisa: l'Erasmus. Ogni passo della parata rappresenterà un inno alla multiculturalità, alla fratellanza e all'incontro tra popoli.

- Cerimonia di apertura al Teatro delle Muse di Ancona giovedì 3 aprile) ad esibirsi il Coro studentesco dell'Univpm Sing the future, la scuola di danza locale Luna Dance Center e il Gruppo folk Urbanitas.

- Erasmus Night (3 aprile in Piazza della Repubblica davanti al Teatro dele Muse dalle 19:00 all'1:00). Il comune di Ancona organizza una notte di musica, street food e divertimento sotto le stelle! Con DJ set di Nicola Pigini, Elion e Riccardo Lori.

Ingresso gratuito.

- EXPO (4 aprile ore 13:00-16:00), la fiera dell'internazionalizzazione, l'occasione in cui le oltre 40 nazioni partecipanti promuoveranno i programmi di mobilità e le opportunità offerte dalle Istituzioni di Istruzione Superiore dei loro paesi.

- Un momento particolarmente atteso saranno gli EGM Award, domenica 6 aprile alla cerimonia di chiusura, un momento dove verranno consegnati premi e riconoscimenti alle sezioni dell'intero network su varie categorie, tra le quali la Destinazione Erasmus dell'anno.

- Tra le attività di socializzazione sicuramente ci saranno gli International Dinner, momenti conviviali all'insegna della condivisione di piatti tradizionali dei diversi paesi, trasformeranno le serate in un vivace viaggio culinario attraverso l'Europa e oltre.

- Per l'occasione sarà garantito l'ingresso gratuito per gli studenti partecipanti all'EGM dal 3 al 6 aprile al Museo Tattile Statale Omero, comprensivo di Collezione Design.



