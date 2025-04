Edilizia, Edra Costruzioni entra nel Consorzio Integra

Ammessa al Consorzio Integra la cooperativa di Senigallia (Ancona) Edra Costruzioni.

Un'importante operazione per l'azienda marchigiana che entra a far parte di una delle realtà di punta nel panorama italiano delle edificazioni e dei servizi, una rete composta da oltre 140 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La delibera del Consiglio di Gestione del Consorzio Integra è arrivata nella seduta del 27 marzo 2025 e dà nuova energia a un percorso di rinnovamento e consolidamento della realtà senigalliese iniziato già qualche anno fa con la nuova dirigenza aziendale. Il consorzio Integra ha all'attivo un portafoglio lavori di 1,5 miliardi di euro, una capitalizzazione di 43,2 milioni di euro e circa 60 mila addetti coinvolti. Uno dei punti di forza è l'integrazione tra costruzioni, impianti, servizi e ingegneria.

Per la cooperativa senigalliese, che compie nel 2025 i suoi primi 50 anni di attività, significa percorrere una strada verso l'innovazione, come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della robotica all'interno dei cantieri, ma anche poter affrontare le sfide del futuro con nuove prospettive e ambizioni di crescita.



