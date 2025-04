Dall'area gaming alla scrittura fantasy con Ancona Comics

Weekend pop al Palaprometeo con Ancona Comics&Games il 12 e 13 aprile. L'evento si articolerà in una mostra mercato, stand fotografici, area gaming, tornei, laboratori di scrittura fantasy e di pittura di miniature. E sul palco saliranno, tra gli altri, l'attore Marcello Cesena e la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena, oltre a tanti protagonisti del cosplay.

Il programma prevede una mostra mercato di fumetterie, editori, autori indipendenti ed espositori di gadget, oltre a stand di fotografia cosplay con i fotografi Giorgia Cingolani e John Brick. Spazio anche al settore gaming con postazioni pc e console, mentre per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo, i ragazzi della Compagnia dei Board Game faranno provare ai visitatori sia i grandi classici, sia le ultime novità di nicchia per intenditori.

Tante saranno le attività e non ci sarà tempo di annoiarsi: si andrà dal laboratorio di scrittura fantasy, al laboratorio di pittura, fino a quello di tufting, tecnica di produzione di moquette e tappeti. Saranno presenti anche i professionisti di Pocah Design, lo spin off creativo dell'Accademia Reinart, con le loro creazioni originali. Pocah Design è un progetto che va al di là del tempo libero, poiché applica il fading, un modello formativo che prevede la riduzione progressiva degli aiuti, testato con successo anche a livello scientifico presso la Clinica Psichiatrica di Torrette di Ancona, proprio in virtù del suo potenziale riabilitativo. Sarà anche presente un'area con street food italiano e asiatico.

Per l'occasione Conerobus metterà a disposizione navette gratuite e sarà attivata la fermata "Ancona Stadio" su alcuni treni regionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA