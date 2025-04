Circolo privato ad Ancona tesserava soci al volo, sanzioni

Un circolo privato di fatto trasformato in esercizio pubblico con "tesseramenti al volo". Lo ha scoperto ad Ancona la polizia di Stato nei pressi di piazza del Papa dove gli agenti erano intervenuti nei giorni scorsi, all'una di notte, a seguito di una segnalazione di residenti che lamentavano rumori molesti e musica ad alto volume. Il presidente e il segretario del circolo, presenti sul posto, sono stati sanzionati per la violazione della legge regionale 22 del 2021 (art. 75 comma 2), nello specifico per aver condotto un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel circolo privato che di fatto si era trasformato in un pubblico esercizio, senza licenza o autorizzazione.

Nell'ambito di controlli disposti dal questore Cesare Capocasa sui locali pubblici e di pubblico spettacolo della movida anconetana, anche per prevenire pericoli per la sicurezza dei cittadini, i poliziotti hanno dunque eseguito una verifica nel circolo privato: all'interno erano presenti diversi ragazzi, circa una quindicina e molti degli avventori avevano fatto accesso al circolo con le modalità del cosiddetto "tesseramento al volo". I dati anagrafici dei clienti venivano apposti su un talloncino con la firma sul retro per sottoscrizione. Un escamotage, secondo la polizia, per consentire l'accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti che, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione, ottengono così una tessera di socio e vengono ammessi all'immediata fruizione dei servizi che invece sono riservati ai soci.

Si tratta, ricorda la polizia, di una modalità di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime fiscale derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate in luoghi non aperti al pubblico ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio. La sanzione prevista dalla contravvenzione irrogata, informa la Questura, va da 2.500 a 15mila euro e il versamento in misura ridotta consente di pagare 5mila euro.



