Beni confiscati alla mafia destinati alla Protezione civile

I beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Mondolfo (Pesaro Urbino) sono stati destinati alla protezione civile. Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità che interesserà due fabbricati e un terreno situati in Via De Gasperi.

L'avvio della procedura risale al 2020, con la conclusione giunta nel febbraio 2025. Il sindaco, Nicola Barbieri, ha sottolineato "il traguardo raggiunto per la comunità e il grande valore morale che rappresenta".

"Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo percorso - ha dichiarato il vicesindaco, Carlo Diotallevi - da anni stavamo lavorando per trovare una nuova sede operativa per la protezione civile e finalmente ci siamo riusciti - aggiunge - questi spazi saranno fondamentali per loro e per il comune".



