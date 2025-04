Auto finisce fuoristrada e prende fuoco, tre feriti

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Trecastelli (Ancona) lungo via del Bosco, la cosiddetta strada della "bruciata". Un'auto si è rovesciata finendo in un fossato a margine della carreggiata per poi prendere fuoco a causa di una fuoriuscita di carburante. Feriti la conducente e due vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17, nei pressi di una ditta che produce bitumi nella località di Monterado. Una 54enne di Mondavio (Pesaro Urbino), alla guida di una Opel Corsa in cui viaggiava da sola, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, in un fossato che costeggia la via. La vettura si è quindi ribaltata per poi arrestare la sua corsa tra la vegetazione, capovolgendosi.

All'interno dell'abitacolo la donna era impossibilitata a uscire. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia (Ancona) per estrarre la conducente dal mezzo. Proprio mentre erano in corso le operazioni di soccorso dell'infortunata, la benzina fuoriuscita dal serbatoio ha preso fuoco. Nell'esplosione, che in poco tempo ha avvolto l'auto, sono rimasti lievemente feriti due vigili del fuoco.

La donna è stata quindi stabilizzata dagli operatori sanitari occorsi sul luogo dell'incidente. L'eliambulanza ha provveduto poi al trasporto all'ospedale regionale a Torrette di Ancona in codice rosso. Presenti sul posto per i rilievi, funzionali a ricostruire la dinamica dell'incidente, e per la gestione del traffico gli agenti della polizia locale dell'unione dei comuni "Le terre della marca senone".



