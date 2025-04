Un bazar della droga nel furgone, arrestato dai carabinieri

Un bazar di droga in un furgone fermato nel Fanese: i carabinieri di Terre Roveresche, Mondavio e Colli al Metauro (Pesaro Urbino) hanno arrestato nella serata di sabato scorso, un 42enne, di Lucrezia di Cartoceto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra cocaina, hascisc e marijuana. L'uomo era alla guida di un furgone quando è stato sorpreso con la droga dai militari con la droga nell'ambito di un servizio di controllo del territorio.

Oltre alla droga, nascosta addosso e all'interno del furgone, il 42enne è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di denaro e di un bilancino di precisione. I carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione, rinvenendo altri quantitativi di stupefacenti e altri due bilancini.

L'operazione, nel complesso, ha portato al sequestro di 41 grammi di cocaina, di oltre 100 grammi di hascisc e quasi 28 grammi di marijuana, oltre che di tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 778 euro in contanti.

Nei confronti del 42enne il pm ha disposto gli arresti domiciliari. In seguito il Tribunale ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.



