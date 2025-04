Tratto A14 Grottammare-San Benedetto chiuso per due notti

Sarà chiuso per due notti, dalle ore 22 alle 6 - stasera e domani mercoledì 2 aprile - il tratto autostradale A14 Bologna-Taranto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni. Lo comunica la società Autostrade.

La doppia chiusura notturna serve per "consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Croce di San Benedetto e attività di ispezione e manutenzione degli impianti delle gallerie Monterenzo e Montesecco".

Contestualmente, fa sapere Autostrade, sarà chiusa l'area di parcheggio "Terrazze sul mare est", in direzione di Ancona/Bologna. In alternativa, vengono consegnati i seguenti itinerari: verso Pescara/Bar, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara/Bari e rientrare in A14 a San Benedetto del Tronto; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per Ss16 Adriatica verso Ancona/Bologna e rientrare in A14 a Grottammare.

Nel tratto sud dell'A14 nelle Marche prevista anche, dalle 22 di venerdì 4 aprile alle 6 del 5 aprile, la chiusura della stazione di Pedaso, in entrata e in uscita, per "attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale". In alternativa consiglia di utilizzare la stazione di Grottammare o di Fermo.



