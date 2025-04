Torna 'Pioraco Città della Carta' al Museo del maceratese

Illustrare tecniche, strumenti e materiali per lavorare su e con la carta a mano, ma anche prospettive imprenditoriali e nuovi orizzonti nell'uso della carta stessa: sono questi gli obiettivi della seconda edizione di "Pioraco Città della Carta" che si terrà da maggio a ottobre al Museo della Carta e della Filigrana del comune maceratese.

Una stagione di workshop, esposizioni, incontri, manifestazioni e momenti culturali dedicati alla carta fatta a mano che sarà promossa e raccontata da una giovane classe imprenditoriale creativa, un artigianato locale che ha recuperato le antiche tradizioni e artisti del territorio che incontreranno il pubblico e condivideranno i loro saperi, le loro storie, le loro competenze.

In programma laboratori di legatoria storica, calligrafia, acquerello, origami, scrittura per bambini e realizzazione di carta a mano. Sono inoltre previste visite guidate, oltre che dimostrazioni di vita medievale, con momenti di rievocazione storica e didattica; una cena medievale, un evento espositivo di acquarellisti e una conferenza conclusiva sui mestieri della carta. Si inizia l'11 maggio con un laboratorio per la realizzazione di carta fatta a mano secondo l'antica tradizione, con l'Associazione Musei di Pioraco. Il 1 giugno si presenterà la rilegatura storica a telaio, con Emiliano Scattolini, mentre il 7 ci sarà un doppio appuntamento con la calligrafia: uso della carta, strumenti, materiali e inchiostri, con Lorenzo Paciaroni, e scrivere in corsivo ieri e oggi, con Sara Salerno.

Il 5-6 luglio in programma un workshop di tecniche di pittura su carta, l'acquerello, una mostra di acquarellisti e una cena medievale con l'Associazione InArte Fabriano. Il 20 luglio si creeranno figure di carta, gli origami, con Simona Stabile, e il 16 agosto una rievocazione storica farà rivivere la filiera medievale del libro. Appuntamento per i più piccoli il 24 agosto: "Scrivere a mano con e per i bambini" con Lorenzo Paciaroni. Conferenza conclusiva il 21 settembre con "I mestieri della carta, orizzonti e prospettive".

I partecipanti non sosterranno alcun costo, i laboratori saranno gratuiti, ma su prenotazione, e i materiali verranno forniti dall'organizzazione. Ogni esperienza è adatta a tutti, dai bambini agli anziani, anche principianti senza nessuna esperienza. Le attività si terranno presso il Museo della Carta e della Filigrana e il Chiostro di San Domenico di Pioraco.

Evento realizzato con il contributo della Regione Marche e il supporto del Comune di Pioraco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA