Serfilippi visita il cantiere del nuovo polo 0-6 di Cuccurano

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, è stato oggi al cantiere del nuovo polo 0-6 anni di Cuccurano, che comprenderà una scuola dell'infanzia e un asilo nido e che rappresenta una delle opere più significative attualmente in corso sul territorio comunale, realizzata grazie ai fondi del PNRR, per un investimento da oltre 5 milioni di euro. Il cantiere, ereditato dalla precedente amministrazione, è stato poi rafforzato dalla giunta attuale al fine di ospitare due sezioni di asilo nido (anziché una), oltre ai sei di scuola dell'infanzia (già previsti), ovvero due per ciascun anno educativo.

"Abbiamo chiesto di avviare una variante progettuale perché nel progetto originario non era previsto un vero e proprio asilo nido, ma solo una sezione di raccordo - dichiarano il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, Gianluca Ilari - sarebbe stato un errore investire una somma simile sul territorio senza offrire anche ai più piccoli la possibilità di frequentare questa nuova struttura, che abbiamo dunque reputato una scelta necessaria e doverosa."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA