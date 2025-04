Scontro fra due auto, ferito un 66enne ascolano

Violento incidente questa mattina alla periferia di Ascoli, con un 66enne che è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale Mazzoni. Erano le 9:15 quando l'uomo, alla guida di una Nissan Micra, per cause ancora in corso di accertamento, nell'affrontare una semi curva, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta di marcia andando ad impattare contro un Fiat Doblò che transitava in senso opposto di marcia.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Ascoli Piceno per i rilievi di rito, personale Anas per la viabilità ed i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente della Nissan. Il Reparto Volanti della Locale ha accertato che il conducente del Fiat Doblò guidava con patente revocata da ben quattro anni. Per l'uomo è scattato immediatamente il fermo del veicolo e una sanzione pecuniaria pari a 5mila euro. Al momento si attende il referto concernente le reali condizioni di quest'ultimo conducente, ricoverato in ospedale.



