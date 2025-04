Rottura di una condotta idrica presso strada Valle Fiorana

A causa dell'improvvisa rottura di una condotta idrica presso la strada che conduce a Valle Fiorana, all'altezza del civico 79, che serve il quartiere di Monticelli ed anche l'ospedale Picenoè stata disposta la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Sarà, comunque, possibile transitare per le arterie stradali di Fonte di Campo e di Valle Senzana. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici del Comune e i responsabili Ciip, già a lavoro per ripristinare nel minor tempo possibile la situazione.

Si fa presente che il danno alla condotta idrica potrebbe arrecare, nelle prossime ore, alcuni disservizi agli abitanti del quartiere di Monticelli. Lo rende noto il Comune.

Una squadra della Centrale dei vigili del fuoco è intervenuta attorno alle 17:30. Il tubo si trova tre metri sotto il manto stradale e la pressione ha creato un getto di circa 15 metri sopra la carreggiata. Gli operatori sul posto hanno provveduto a dare soccorso agli automobilisti presenti in zona prima che la strada fosse chiusa e successivamente hanno iniziato a monitorare la scarpata sovrastante dove a causa dell'acqua era in atto anche un movimentato franoso verso le case nelle vicinanze.



