Nuovo ambulatorio di pneumologia all'ospedale di S.Benedetto

Si amplia l'offerta di prestazioni pneumologiche all'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). È stato aperto oggi un ulteriore ambulatorio di pneumologia per l'effettuazione di visite, sia ai cittadini che prenotano tramite il Cup, sia ai pazienti ricoverati nei reparti o provenienti dal Pronto soccorso del 'Madonna del soccorso'. L'attivazione fa seguito a un progetto della direzione aziendale dell'Ast di Ascoli che si è sviluppato in due fasi: la prima, nel dicembre scorso, ha riguardato l'apertura, per due giorni a settimana, di un ambulatorio pneumologico dove è presente uno specialista afferente all'unità operativa complessa di pneumologia diretta da Vittorio D'Emilio, la seconda con l'apertura odierna di un nuovo ambulatorio grazie all'arrivo del medico specialista Antonella Spacone, la cui attività è svolta in coordinamento con il reparto di pneumologia e il distretto sanitario di San Benedetto in un'ottica di integrazione tra ospedale e territorio. Il nuovo ambulatorio consente di incrementare l'offerta mensile di prestazioni pneumologiche di circa 250 visite. A queste vanno aggiunte quelle già garantite con l'apertura all'ospedale di San Benedetto, nel dicembre scorso, del primo ambulatorio. "A completamento dell'offerta sarà attivato anche un nuovo servizio di fisiopatologia respiratoria, che affiancherà quello già presente all'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli, dedicato alla spirometria, semplice, globale e Dlco, per lo studio di base e avanzato della funzionalità respiratoria" spiega il direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'Ast di Ascoli, Vittorio D'Emilio - Verrà inoltre potenziato il servizio di monitoraggio cardiorespiratorio del sonno con esami in più al mese. Garantiremo, in questo modo, maggiore accessibilità alle cure e tempi di risposta più rapidi".



