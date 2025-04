Monteleone di Fermo celebra la Giornata dei Borghi Autentici

Lo splendido borgo di Monteleone di Fermo sarà protagonista, il 5 aprile, dell'avvio dell'IX edizione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, promossa dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei piccoli centri italiani, che quest'anno prevede eventi da marzo a novembre, sparsi nei borghi aderenti, durante undici weekend che andranno dalla primavera all'autunno.

"Storie da abitare: borghi, beni comuni e futuro condiviso" è il tema del 2025.

La giornata comincerà al mattino, alle 8.30, con la partenza per un'escursione al Parco dei Vulcanelli di Fango: un'esperienza immersiva nella natura, tra paesaggi suggestivi e fenomeni geologici; alle 11.30 sarà il momento dello spettacolo teatrale "Per la Contea!" di Cesare Catà e dopo pranzo si potrà partecipare a una visita guidata del borgo, che culminerà nella proiezione del film "Sopra il Fiume" di Vanina Lappa, pellicola che offre uno sguardo sulle sfide e le opportunità del vivere nei borghi. "Monteleone di Fermo è il luogo ideale per ospitare questa edizione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici - dichiara il sindaco Marco Fabiani -. Il nostro borgo incarna perfettamente l'essenza di questa manifestazione, offrendo paesaggi mozzafiato, una comunità accogliente e una storia tutta da raccontare".

Nelle Marche i borghi aderenti alla manifestazione oltre a Monteleone di Fermo, sono anche Magliano di Tenna, Monte Rinaldo e Carassai; in Liguria Pitelli; in Abruzzo Fallo, Cermignano, Monteferrante, Pereto, Sante Marie, San Vincenzo in Valle Roveto e Scurcola Marsicana; in Sardegna Chiaramonti, Galtellì, Osidda e Samugheo; in Puglia Minervino Murge, Ugento e Casamassima; in Calabria Casali del Manco e Bovalino; in Campania Morcone e Tramonti; in Molise Ripalimosani.

Nel corso degli undici weekend i borghi aderenti all'iniziativa apriranno le porte alla comunità e ai visitatori: un'occasione per scoprire realtà vive e ospitali, che sperimentano nuovi modi di abitare i territori valorizzando il loro patrimonio. Un modo per conoscere storie, culture e tradizioni locali grazie a eventi, incontri, mostre, laboratori ed escursioni.Tanto i visitatori quanto i residenti, scegliendo di vivere i borghi, sperimenteranno un'altra idea di stare, fatta di relazioni autentiche e di progetti da compartire.

"Quello che siamo impegnati a proporre non sono cartoline illustrate o musei a cielo aperto, bensì un'altra idea di stare e di abitare, comunità locali che siano consapevoli della propria unicità e autenticità- spiega Rosanna Mazzia, Presidente Nazionale Borghi Autentici d'Italia -. I Borghi Autentici d'Italia non hanno come obiettivo lo sviluppo turistico, ma vogliono essere luoghi vivibili tutto l'anno".





