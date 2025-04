Mingarelli, 'lavoriamo per attrarre e trattenere i giovani'

Lavorare insieme, aziende, scuola e istituzioni, per costruire un futuro migliore è un obiettivo comune. Questo il messaggio principale scaturito dal Convegno "Orientamento, Impresa e Territorio: Un Futuro da Costruire" che si è svolto venerdì scorso nella sede di Confindustria Ancona.

"In 15 anni abbiamo coinvolto oltre 11.500 studenti, dalle classi elementari fino all'Università, coinvolgendo 30 Istituti scolastici della provincia e più di 300 imprese del territorio", ha sottolineato il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, annunciando che si sta lavorando a un progetto "per attrarre e trattenere i talenti sul nostro territorio: un valore prezioso che non possiamo permetterci di perdere". Ad alternarsi sul palco Annalaura Perini di Sifa Technology, Giorgio Moretti di Moretti Comunicazione, Renato Mandolini di Autolinee Mandolini, Federica Capriotti di Imelca, Massimo Albamonte di Dorica Express. Sono intervenuti inoltre Andrea Gambelli, Responsabile Marketing F.C Vigor Senigallia, Alice Pierigé e Nicola Pieroni, responsabili HR delle aziende Canali e Lardini e le video testimonianze di Giulia Fanesi di Pluservice, Michele Galassi di Sige e Giovanni Spinozzi di Pierpaoli.

"Le lezioni frontali non sono più efficaci, i ragazzi non imparano più solo ascoltando le spiegazioni, ma tramite la collaborazione e il lavorare insieme", le parole di Daniele Novara, autore, counselor e formatore, fondatore del Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti.

Plauso dunque a tutte le iniziative che Confindustria porta avanti sul territorio ispirate proprio a questa metodologia dell'imparare facendo. A concludere, l'assessore regionale Chiara Biondi che ha parlato dei progetti che la Regione Marche sta portando avanti sul tema dell'education e in particolare sulla didattica innovativa, in collaborazione anche con le imprese del territorio.



