Megabox insegue il sogno europeo: la finale della Challenge Cup

La Megabox di Vallefoglia continua ad inseguire il sogno europeo targato Challenge Cup, la terza competizione continentale per importanza nel mondo del volley. Domani infatti, alle 20:30, al PalaMegabox di Pesaro, affronterà la Wash4Green Pinerolo nella semifinale dei play-off valida per la qualificazione alla finale del 5 aprile con la Reale Mutua Fenera Chieri, che si giocherà sul campo della squadra piemontese, miglior classificata al termine della stagione regolare.

"Sarà una partita difficile, loro sono un'ottima squadra sia che giochino con le titolari sia che mettano in campo atlete che hanno giocato meno - afferma il direttore sportivo della Megabox, Alessio Simone - sarà tutta questione di quante forze residue hanno le due squadre - aggiunge - per noi, sotto questo aspetto, giocare in casa sarà un piccolo vantaggio, non dovendo fare la trasferta".



