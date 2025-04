Latini, a rischio sostegno a territorio da Fondazione Cariverona

A rischio il sostegno al territorio della provincia di Ancona dalla Fondazione Cariverona. A sollevare la questione in Consiglio regionale il presidente dell'Assemblea Dino Latin a proposito del "trasferimento delle competenze di erogazione dei contributi a favore del territorio della provincia di Ancona dalla Fondazione Cariverona alla Fondazione CariFabriano".

Il trasferimento delle competenze di erogazione non convince Latini che ha presentato un'interrogazione discussa in aula con la risposta dell'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni.

"Nessuna pregiudiziale ideologica - ha precisato il presidente Latini - ma esigenza di fare assoluta chiarezza sull'operazione e ottenere garanzie sul mantenimento dei livelli di sostegno al territorio e alla cittadinanza".

"Da quello che emerge dai termini dell'accordo - ha proseguito Latini nella sua replica in Aula - la Fondazione CariFabriano avrebbe in dote da CariVerona, per sostenere i contributi a favore del territorio una cifra non sufficiente a garantire i livelli di sostegno avuti fino ad oggi. A meno, quindi, di non voler impoverire il territorio - ha concluso Latini - occorre ridiscutere i termini dell'accordo al fine del mantenimento delle risorse finora erogate".



