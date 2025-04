In microcar senza titolo di guida fugge dai controlli

E' stato rintracciato e identificato l'adolescente che, nel tardo pomeriggio di ieri, è scappato a un controllo della polizia locale di Falconara dopo aver provocato un incidente mentre si trovava alla guida di una microcar. Il 15enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Una volta uscito dal veicolo l'adolescente ha infatti lanciato in strada un oggetto, prima di darsi alla fuga. L'involucro è stato recuperato dagli agenti e al suo interno sono stati ritrovati alcuni grammi di hashish. Nei confronti del 15enne sono anche scattate sanzioni per essersi messo al volante senza titolo guida e altre violazioni al codice della strada. Agli agenti, che lo hanno rintracciato a casa, ha detto di essersi spaventato perché stava guidando la minicar senza il patentino AM.

La piccola vettura era stata intercettata dalla pattuglia della polizia locale di Falconara, attorno alle 19.15 di ieri, nella zona residenziale di Palombina Vecchia. Il veicolo non aveva dato la precedenza all'auto di servizio e gli agenti avevano quindi attivato i segnali luminosi per invitare il conducente a fermarsi. Il giovane, che viaggiava con un passeggero, anziché accostare ha accelerato verso via Campania e via Redi, cercando di far perdere le proprie tracce. Arrivata all'incrocio con via delle Ville, a ridosso del parco degli ulivi, il veicolo si è scontrato contro un'auto e il 15enne ha continuato la fuga a piedi. Il passeggero è risultato essere il figlio del proprietario del veicolo ed è stato raggiunto dai genitori.

"La strada non è un videogioco - dice l'assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti - e i ragazzi devono imparare a rispettare le regole, anche nell'interesse della propria e dell'altrui incolumità. E' inutile scappare, i nuovi strumenti in dotazione agli organi di polizia permettono di identificare il proprietario di ogni veicolo in circolazione e la situazione di ogni mezzo che transita nelle strade. Che questo episodio possa rappresentare l'occasione per dare inizio a una campagna di informazione e sensibilizzazione, anche dei genitori, sull'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione e intrattenimento, che a volte portano i giovani a confondere il mondo virtuale con la realtà".



