Coppia di falchi pellegrini nidificano in in diretta tv a Jesi

Nidificazione in diretta tv per Ginevra e Federico, la coppia di falchi pellegrini che, da alcuni anni, ha scelto la torre campanaria del complesso San Floriano a Jesi (Ancona) per allevare i propri falchetti. Una telecamera di ultima generazione, posizionata dentro il nido, riprende h24 il nido dove i due falchi hanno deposto quattro uova, e dove maschio e femmina si alternano notte e giorno nel sorvegliare e accudire la covata. Nel sito del comune, è possibile seguire tutte le attività della famigliola che in centro storico trova tranquillità e piccioni in abbondanza, un cibo quasi a chilometro zero.

Lo scorso anno, furono tre i falchetti allevati da Ginevra e Federico, noti come "falchi dell'imperatore" dal nome dello Stupor Mundi, Federico II di Svevia, nato il 26 dicembre 1194 nella stessa piazza in cui i due volatili vivono per alcuni mesi l'anno. Federico II fu autore di quel 'De arti venandi cum avibus' che è il più antico e conosciuto trattato dell'arte venatoria.

"Le immagini riprese dalla telecamera costituiranno un prezioso strumento di studio per veterinari, ornitologi e falconieri, nonché di divulgazione per scuole e associazioni", fa sapere il Comune di Jesi.

L'installazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Comune e Wwf, grazie a Michel Giaccaglia, fotografo documentarista, e Gianluca Tiroli, veterinario esperto di fauna selvatica, che sono saliti sulla sommità del campanile del complesso San Floriano per installarla in maniera tale da non creare disturbo alla nidificazione.



