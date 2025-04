Casa museo Spontini apre per le giornate dei personaggi illustri

La Casa Museo Gaspare Spontini a Maiolati (Ancona) apre le porte ai visitatori, sabato 5 e domenica 6 aprile, in occasione delle Giornate internazionali delle Case dei personaggi illustri. Nella palazzina che sarà visitabile gratuitamente, su prenotazione, visse gli ultimi anni di vita il celebre compositore e filantropo (1774-1851), autore di "Vestale" e "Fernand Cortez"; con lui, l'amata moglie francese Celeste Erard, per il quale fece costruire, a poca distanza, un parco pubblico pieno di rose. Il museo è entrato a far parte dell'Associazione nazionale Case della Memoria, la rete nazionale di case museo di personaggi illustri di cui fanno parte quasi cento strutture nelle varie regioni italiane.

L'edificio sorge nel cuore del centro storico di Maiolati Spontini, ed ospita epistolari, partiture autografe, edizioni a stampa della musica spontiniana, cimeli, quadri e parte dell'arredamento originario dell'epoca. Tra il 1880 e il 1937 ospitò il municipio di Maiolati, dal 1951 è stato dichiarato monumento nazionale. "Partecipare a queste giornate - sottolinea l'assessore alla Cultura e vicesindaco Sebastiano Mazzarini - è un'opportunità per rafforzare e promuovere la nostra cultura spontiniana e il nostro territorio. Siamo orgogliosi di far parte di una rete internazionale che valorizza la memoria di personaggi illustri - quali il nostro Gaspare Spontini - e che contribuisce alla costruzione di un patrimonio culturale condiviso".



