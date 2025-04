Calcagnini eletto nella giunta della conferenza dei rettori

Il rettore dell'università di Urbino (Uniurb), Giorgio Calcagnini, è stato eletto nella giunta della conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), l'associazione privata dei rettori, nata nel 1963, che svolge un ruolo istituzionale e di rappresentanza oltreché un'intensa attività di studio e di sperimentazione e, dal 2007, riunisce le università italiane statali e non statali riconosciute.

L'elezione è avvenuta nel corso dell'ultima assemblea, che si è tenuta a Roma il 27 febbraio 2025.

"La partecipazione a quest'organo collegiale rappresenta un impegno non solo istituzionale, ma anche intellettuale e civile - dice Calcagnini - l'università sta assecondando il cambiamento in atto nel mondo per continuare ad assicurare la migliore qualità della didattica, dei servizi, della ricerca e della condivisione degli esiti scientifici con i territori di appartenenza al solo scopo di generare valore pubblico - aggiunge - sarò a disposizione della presidente Crui, Giovanna Iannantuoni, per seguire i temi che riterrà opportuno assegnarmi e concorrere allo sviluppo delle attività comuni, abbiamo davanti una sfida epocale alla quale mi auguro di poter contribuire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA