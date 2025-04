Acquaroli, nei primi mesi 2025 +5% passeggeri aeroporto Marche

Per l'aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara "il numero dei passeggeri in questa fase iniziale dell'anno è cresciuto del 5%, una percentuale importante". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale. In attesa del nuovo bando, previsto entro il primo maggio, per i voli di continuità per Roma, Milano e Napoli è arrivata qualche giorno fa una proroga fino al 25 ottobre. Intanto per lo scalo di Ancona-Falconara Marittima si lavora per nuovi voli internazionali dal prossimo autunno tra cui la rotta per Madrid.

"Finalmente questa fase si è sistemata, - ha detto il presidente in merito alla possibilità di prenotare -, siamo in attesa finalmente dopo le linee di indirizzo del nuovo bando che dovrà apportare certezze e una qualità superiore nei voli e nella prenotabilità. Non vediamo l'ora che possa essere recuperata quella condizione che farà dell'aeroporto di Ancona un hub importante all'interno del medio Adriatico". L'auspicio, ha osservato Acquaroli, sono "voli per Roma con orari più comodi e la possibilità di utilizzare Roma come hub internazionale.

Questa è un'opportunità che renderebbe molto fruibile quel volo e sicuramente appetibile all'aeroporto delle Marche. Con la continuità territoriale nella configurazione complessiva riusciamo sicuramente ad ottenere una maggiore attrattività e soprattutto una continuità anche nella possibilità di promuovere questi voli", anche in chiave turistica e di arrivi nella stagione estiva.

"Siamo consapevoli, anche con i nuovi voli che dovrebbero partire dal prossimo autunno - ha sottolineato Acquaroli -, l'aggiunta di capitali importanti a livello europeo, che l'aeroporto di Ancona, delle Marche, è uno straordinario strumento di opportunità turistica per chi si muove dalle Marche, ma come abbiamo potuto riscontrare dai dati, soprattutto dalla Francia ma anche dalla Spagna. Ogni volta che parte in volo per una città importante c'è un ritorno da quella città, da quello Stato per le Marche. Quindi siamo particolarmente ottimisti".



