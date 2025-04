Acquaroli, 'accordo Beko metta al centro stabilimento Fabriano'

"Continuiamo a chiedere attenzione nei confronti dello stabilimento Beko di Fabriano (Ancona, ndr) affinché possa raggiungersi un accordo equilibrato tra lavoratori, forze sindacali e azienda che metta al centro lo stabilimento forse più storico della Beko delle Marche perché tutto il settore nasce a Fabriano". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in vista dell'incontro previsto per domani a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) in merito alla vertenza relativa all'azienda del settore elettrodomestici.



"Dall'inizio di questa vertenza tanto è stato fatto - ha ricordato Acquaroli - ora noi continuiamo a chiedere attenzione nei confronti dello stabilimento di Fabriano"; "va anche ricordato il grande passo avanti che è stato fatto in queste settimane, - ha proseguito Acquaroli - siamo partiti da numeri e da un piano industriale veramente molto preoccupante. Ora siamo in una fase in cui se, con qualche miglioramento, si riuscisse a tenere in considerazione la centralità di quello stabilimento, I miglioramenti sarebbero molto evidenti. E' ancora una fase di interlocuzione - ha concluso il presidente della Regione Marche - siamo confidenti che le parti facciano prevalere tutto in buon senso".



