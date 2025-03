Summer Jamboree, svelata la locandina della 25/a edizione

Una summa dei suoi primi 25 anni di vita con i luoghi iconici di Senigallia che lo ospitano, un'esplosione di vitalità, memoria condivisa e promesse d'estate: ecco la nuova locandina del Summer Jamboree, in programma a Senigallia dall'1 al 10 agosto, festival di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 che quest'anno compie venticinque anni.

Le locandine dal sapore vintage che accompagnano il festival dai primi anni 2000 sono diventate un must have tra i collezionisti e ogni anno fanno assaporare i colori, il sound e le vibrazioni dell'atmosfera che si respirerà a Senigallia in quei giorni. Dato il compleanno del festival, il numero 25 campeggia in primo piano e racchiude tutte le immagini delle locandine più belle degli ultimi anni, in un vero e proprio tour della città: da Piazza Garibaldi, alla Rotonda a Mare passando per i Portici Ercolani, Piazza Roma, la Rocca Roveresca fino a Porta Lambertina. Protagonista quest'anno è una famiglia giovane e sorridente nella sua Chevrolet decappottabile che arriva sulla spiaggia di velluto sullo sfondo della Rotonda e del Monte Conero, simboli della riviera adriatica e delle Marche.

L'immagine di una famiglia per ribadire che il Summer Jamboree è un festival inclusivo e coinvolgente, che rende la musica protagonista indiscussa, al centro di un dialogo intergenerazionale e creativo. Un evento per tutti, che ha saputo unire le generazioni, trasformando ogni angolo della città in una festa condivisa, senza tempo. Il festival, per il quale arrivano spettatori da tutto il mondo e che ha contribuito alla trasformazione turistica e culturale della città, è diventato un simbolo dell'estate, capace di parlare a tutte le generazioni attraverso il linguaggio universale del Rock'n'roll, ma anche dello Swing, del Rockabilly e del Rhythm'n'Blues.

A 25 anni dalla sua nascita, il Summer Jamboree, "The Hottest Rockin' Holiday on Earth", il più grande festival al mondo nel suo genere, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca non solo concerti, ma esperienze autentiche e una narrazione culturale unica nel panorama estivo italiano. Il programma dell'edizione '25, che vede anche un prefestival che porta a dieci le giornate di appuntamenti, sarà svelato a breve: non mancheranno musica, balli, mercatini, concerti e incontri che trasformeranno Senigallia nella capitale mondiale del Rock'n'Roll. Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.



