Scontro tra auto sulla Flaminia a Palombina, un anziano deceduto

Incidente stradale mortale intorno alle 13 sulla Flaminia nei pressi del cavalcavia ferroviario a Palombina all'altezza delle Poste. In uno scontro che ha coinvolto tre veicoli, la cui dinamica è in fase d'accertamento, un anziano di 82 anni è deceduto e una ragazza è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Torrette. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla e del 118, la Polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri.

A seguito dello schianto e della presenza dei mezzi convolti sulla sede stradale, la viabilità nella zona è bloccata con lunghe code che si sono formate e disagi per l'impossibilità di transitare sulla Flaminia in quel punto.



