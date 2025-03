Residenze protette per anziani, nel Pesarese aumentano le rette

Le rette per le residenze protette per anziani dell'Ambito sociale territoriale di Pesaro e Urbino, secondo la nota del Gruppo di Solidarietà, che riprende i dati dell'osservatorio sulle politiche sociali regionali, hanno registrato aumenti significativi tra il 2022 e il 2024, con costi che variano da 41,50 a 90 euro al giorno (per una media di 1.230 e 2.700 euro mensili). In alcune strutture, l'aumento è stato anche del 391%, mentre in altre si sono verificati cali.

Un altro problema segnalato dal Gruppo, riguarda le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, addebitate in 28 residenze su 31 "nonostante dovrebbero essere a carico del servizio sanitario". Stando alla nota "la Regione Marche non ha rinnovato la convenzione tariffaria da 13 anni, lasciando il sistema senza un controllo adeguato".

Il Gruppo chiede quindi "un urgente aggiornamento delle tariffe e una riforma del sistema per garantire un'assistenza adeguata agli anziani, nel rispetto delle normative regionali e nazionali".



