Portano ai carabinieri la droga trovata al figlio, denunciato

I genitori trovano oltre 88 grammi di hascisc e un involucro contenente circa due grammi di cocaina a casa del figlio e la consegnano in caserma ai carabinieri di Macerata: il giovane, un 28enne di Corridonia (Macerata), è stato denunciato.

Nell'ambito dell'attività di contrasto del traffico di stupefacenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno invece arrestato un 25enne di Sant'Elpidio a Mare (Fermo), con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso di 7,51 grammi, celate in ritagli di giornale, e due dosi di hascisc, per un peso totale di 0,31 grammi, avvolte in involucri di cellophane.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 15,36 grammi di cocaina, 2,12 grammi di hascisc e un bilancino elettronico. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Droga, bilancino e il suo telefono cellulare sono stati sequestrati e assunti in carico in attesa di versamento all'ufficio corpi di reato. Nell'udienza di convalida, oggi, il giudice ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta di patteggiamento, stabilendo una condanna a un anno e quattro mesi. La pena è stata sospesa, con conseguente scarcerazione dell'imputato, al quale è stata inoltre comminata una multa di mille euro.

Nell'ambito di un distinto servizio, i Carabinieri di Castelraimondo hanno denunciato un uomo di 71 anni, residente nella provincia di Teramo, per furto aggravato: è stato fermato dai militari all'uscita della chiesa Sacra Famiglia di Castelraimondo e trovato in possesso di 225 euro prelevati dalla cassetta delle offerte. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria.



