Plastic Free sul litorale fanese per ripulirlo con i cittadini

Plastic Free è tornata a Fano per liberare da rifiuti e oggetti vari le spiagge del litorale. Ieri l'associazione di volontari impegnata nella tutela dell'ambiente si è concentrata sul lungomare nord, in particolare nella zona Fosso Sejore-Bagni Elsa, recuperando 120 kg di materiale, inclusi recipienti vari, tubi, indumenti abbandonati e reti da mitilicoltura, particolarmente insidiose per i pesci.

"Quando abbiamo sottoscritto il protocollo con Plastic Free lo abbiamo fatto proprio pensando a giornate come quella vissuta in febbraio a Gimarra o come questa a Fosso Sejore - dice il vicesindaco di Fano, Loretta Manocchi - sono eventi che uniscono la collettività per uno scopo nobile, trasformano la nostra città, migliorandola, e servono da esempio per i più giovani, che imparano ad amare e rispettare il luogo in cui vivono".





