Oltre 200 imprenditori a prima tappa di Fare Futuro Cna Ancona

Oltre 200 imprenditori del territorio hanno partecipato ieri a una tavola rotonda al Centro Congressi dell'Hotel Federico II di Jesi, che ha segnato l'avvio del percorso per l'80/o anniversario di Cna Ancona. Durante l'appuntamento è stato presentato il manifesto dei valori, "per avere le radici come bussola del futuro", ha ricordato il presidente di Cna Ancona, Maurizio Paradisi.

La seconda parte dell'incontro si è concentrata sull'analisi dei dati elaborati dal Centro Studi Cna Marche con una prospettiva a dieci anni, evidenziando i settori che potrebbero essere maggiormente in difficoltà (calzature, meccanica, legno-arredo) e quelli in probabile espansione (nautica, estetisti, tatuatori). Questa prima tappa si è conclusa con il rinnovo delle presidenze di mestiere e dei raggruppamenti Cna Ancona per il quadriennio 2025-2029: dai trasporti all'artigianato artistico, dalla produzione al benessere, dal digitale al commercio, fa sapere Cna Ancona, "si è delineata una nuova generazione di leader associativi pronta a rappresentare e accompagnare le imprese del territorio nei prossimi anni".

L'associazione dà appuntamento al 28 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, per una mattinata di confronto con 400 studenti delle scuole superiori della provincia di Ancona, e in serata, sempre al Teatro delle Muse, con lo spettacolo "E se...", condotto da Paolo Notari, e con performance musicali di Enrico Ruggeri.

Infine, il 28 giugno a Senigallia, al Cinema Giometti, si terrà l'evento conclusivo "Soluzioni e Strategie", un momento di confronto istituzionale con rappresentanti del Governo, della Regione e del sistema Cna, "per tirare le somme del percorso avviato e condividere idee e proposte concrete per il futuro dell'artigianato e delle micro e piccole imprese del territorio".



