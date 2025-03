Nelle Marche testimonial-formatori per la sicurezza sul lavoro

Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e in ogni altro campo della vita anche attraverso la testimonianza di chi ha subito un infortunio lavorativo e che può diventare il testimonial e formatore più efficace per prevenire gli incidenti. E' lo scopo del Protocollo d'Intesa "Marche sicure" firmato oggi dalla Regione con l'Anmil (Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e ampliato, prima regione in Italia a farlo, anche con l'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

In Italia nel 2024, secondo dati Anmil, gli infortuni denunciati sono stati 589.571, +0,7% rispetto al 2023 (585.356); gli incidenti mortali sono stati 1.090 contro i 1.041 (+49).

Nelle Marche infortuni invece in calo (16.676 contro i 16.918 del 2023; -1,4%), come gli incidenti mortali (22 contro i 28 del 2023).

Prima della firma del protocollo il direttore generale di Inail Marcello Fiori ha consegnato al presidente della Regione Francesco Acquaroli una felpa blu con la scritta Inail Italia come quella indossata dagli atleti che parteciparono alle prime paralimpiadi. Da Anmil è stato donato alla Regione il gioco Sicurezza & Memoria per una sensibilizzazione sui giusti comportamenti per la sicurezza.

"Prevenzione fatta di macchinari e incentivi, formazione e promozione della cultura di sicurezza, formazione specialistica degli addetti alla sicurezza": sono i capisaldi per la sicurezza che, ha evidenziato Fiori, "non deve essere più considerata un costo ma un investimento per tutti, perché è enorme il prezzo che la società paga per il problema sicurezza che, come ci ricorda spesso il capo dello Stato, è un'opera collettiva, non lo risolve qualcuno da solo, serve l'impegno di tutti, imprese, sindacati, lavoratori, istituzioni. Solo se tutti ci mettiamo insieme e ragioniamo con lo stesso obiettivo possiamo portare a casa il risultato".

L'accordo porterà benefici per la "divulgazione, un aspetto fondamentale", a partire dalle scuole per formare i lavoratori di domani, proseguendo con la formazione sul posto di lavoro, ha detto Antonio di Bella, presidente dell'Anmil.

"Combattere gli infortuni sul lavoro - ha sottolineato Acquaroli - deve essere una priorità ma anche un atto di maturità nella società. Quello che si sta facendo nelle Marche è un passo rilevante sotto molteplici punti di vista e un gesto importante da parte di chi, avendo subito un infortunio sul lavoro, porta non solo una testimonianza ma anche una formazione che ha un valore molto forte".



