Maltempo, danni per circa un milione di euro a strade Pesarese

"Oltre un milione di euro di danni" è questa la stima comunicata dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, in merito alle conseguenze delle frane che si sono abbattute, a causa del maltempo dei giorni scorsi, sulle strade provinciali.

"Sono state martoriate anche da smottamenti, caduta piante e altri dissesti nei giorni scorsi - dice Paolini - da soli non possiamo farcela tenuto conto dei tagli ministeriali sulle manutenzioni - aggiunge - confidiamo in un supporto da parte della regione, che ha contattato il nostro dirigente informandosi sulla situazione e sulle problematiche generate dai dissesti".

Tra le strade principalmente danneggiate, la provinciale 115 di Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa, dove i danni stimati ammontano a circa 300 mila euro.

Inoltre la provincia informa che, in mattinata, a causa di una frana, è stata chiusa la strada provinciale 130 Valle di Teva, nel territorio di Monte Cerignone, per consentire i lavori di sistemazione. Con l'ausilio di mezzi privati si conta di riaprire l'arteria al traffico entro la giornata odierna.





