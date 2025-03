'Le ali invisibili' al festival Tulipani di Seta

Il cortometraggio "Le Ali Invisibili" è stato selezionato tra i finalisti della XVIII edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "Tulipani di Seta Nera", che si terrà dall'8 all'11 maggio presso The Space Cinema Moderno di Roma. Il film, girato ad Offida e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sarà disponibile sulla piattaforma ufficiale del festival, www.tulipanidisetanera.rai.it dal 1 aprile fino all'11 maggio.

Prodotto dall'Associazione Gli O'Scenici Aps in collaborazione con l'Accademia Aifas, Le Ali Invisibili racconta la toccante storia di Alessio, un giovane autistico interpretato da Niccolò Scarnato. Alessio sogna di diventare un attore professionista e affronta le sfide della vita con determinazione e coraggio.

A poche settimane dalla distribuzione sulle principali piattaforme digitali internazionali, il cortometraggio ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti: il premio come miglior film alla quotata kermesse indiana Thilsri International Film Festival ed è in nomination al Terramare Festival, una delle principali rassegna italiane. La sceneggiatura, alla quale ha collaborato Giulio Troli, ha visto il coinvolgimento degli studenti del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto e del liceo artistico Licini-Orsini di Ascoli Piceno, nell'ambito del progetto FuoriClasse. Il montaggio è stato affidato a Esmeralda Calabria, vincitrice del David di Donatello per Romanzo Criminale.

Il cast è stato arricchito dalla presenza di Lorenzo Flaherty, celebre volto della fiction televisiva italiana e protagonista della storica serie Ris - Delitti Imperfetti, attualmente impegnato in una tournée teatrale nazionale.

La selezione del cortometraggio è avvenuta grazie a Rai Cinema Channel, in collaborazione con Rai per la Sostenibilità Esg e Rai Pubblica Utilità, che valorizzano opere di forte rilevanza sociale tramite una piattaforma dedicata. Il cortometraggio più visualizzato nella sua categoria riceverà il prestigioso Premio Sorriso Rai Cinema Channel, che verrà assegnato durante il festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA