Incidente mortale in A14 tra Cattolica e Pesaro

Incidente mortale in A14 a Gradara direzione sud tra i caselli di Cattolica e Pesaro: la vittima è un uomo sui 75 anni della zona di Fano. L'incidente, che si è verificato poco prima delle 15 all'altezza de km 151+400, ha visto coinvolte due vetture. Tra i feriti si registrano anche altre tre persone (una famiglia composta da madre, padre e figlio).

Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente per permettere l'intervento dei soccorsi e dell'eliambulanza e successivamente riaperto a una corsia: nel frattempo si erano formati oltre due chilometri di coda. Sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'anziano sia entrato in contromano in autostrada dal casello di Pesaro, causando poi lo scontro che gli è risultato fatale.

Sul posto, per prima, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cattolica, che ha estratto due feriti dalle rispettive vetture. Uno è stato traportato in eliambulanza, partita da Ravenna, all'ospedale di Cesena, mentre l'altro è stato dichiarato deceduto dal personale medico del 118.

Nell'auto del ferito erano presenti anche una signora e un minore, trovati già fuori dal veicolo.

La squadra di Pesaro dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi coinvolti, in collaborazione con i pompieri di Cattolica. Sul posto la polizia autostradale per i rilievi. L' A14 è stata chiusa per circa 1 ora e 30 per poi riessere riaperta ad una corsia. L'intervento è ancora in corso.



