In manette ricercato in Kosovo, deve scontare 12 anni

La Polizia di Stato di Ancona ha arrestato al porto di Ancona un uomo, di orgini albanesi, 35 anni, con numerosi precedenti e con a suo carico un ordine di carcerazione ai fini estradizionali, deve scontare la pena di 12 anni in Kosovo.

L'arresto è avvenuto durante i controlli dei passeggeri e mezzi provenienti dall'Albania con una nave. La Polizia di frontiera marittima di Ancona è stata insospettita da un passeggero che cercava di eludere i controlli.

Dai controlli è emerso che l'uomo era ricercato in campo internazionale per arresto provvisorio ai fini estradizionali dal Kosovo per traffico stupefacenti in concorso, emesso il 06/04/2021 dal "Basic Court of Gjakove/Dakovica Kosovo under UMNIK mandate" e per i quali deve scontare ancora una pena massima di anni 12. Terminate tutte le attività di rito lo straniero è stato condotto nel carcere di Montacuto in attesa dell'estradizione verso il Kosovo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA