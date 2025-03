Il 28 giugno si vota per Consigli territoriali di partecipazione

Si terranno sabato 28 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle 20.00 le elezioni per i CTP, Consigli territoriali di partecipazione. Sin da oggi e fino al 16 aprile (con probabile proroga della scadenza), è possibile la presentazione delle candidature a consigliere Ctp e effettuare la raccolta firme a supporto delle liste, quest'ultima potrà essere realizzata direttamente dagli amministratori (componenti di Giunta e Consiglio) o presso l'ufficio Urp con i seguenti orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9-13 . Martedì e Giovedì 9-13 / 15-17. Lo rende noto il Comune di Ancona. Il Regolamento stabilisce che il CTP è eletto a suffragio universale con sistema proporzionale. I seggi vengono attribuiti utilizzando il metodo d'Hondt; si possono apporre una o due preferenze, nel secondo caso devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l 'annullamento della seconda preferenza: si può comunque volare soltanto la lista senza indicare preferenze, apponendo un segno sullo spazio relativo alla lista che si vuole votare.

Il nuovo Regolamento, recentemente approvato, stabilisce che i Consigli siano 9, individua gli organismi di decentramento partecipato (Consigli Territoriali di Partecipazione, il Presidente, la Conferenza dei Presidenti), suddivide il Comune di Ancona in 9 zone territoriali cui corrispondono 9 CTP e stabilisce, tra le altre cose, che i Consigli Territoriali di Partecipazione siano composti da 15 Consiglieri (tranne per i Consigli n. 8 e n. 9 la cui composizione è limitala a 9 Consiglieri) i quali vengono eletti a suffragio diretto con sistema proporzionale. Le sezioni elettorali corrispondono alle nove zone territoriali. I cittadini votanti dovranno presentarsi presso la sede elettorale su cui insiste la propria sezione elettorale muniti di un documento di riconoscimento e di tessera elettorale. Ognuno deve votare per il Consiglio nel cui territorio ha la residenza. I seggi sono composti da dipendenti comunali. Le funzioni di Presidente di seggio elettorale sono svolte da un Dirigente o Funzionario comunale su nomina dell'Ufficio di Coordinamento Elezioni (le cui composizione e funzioni sono meglio descritte appresso). A questo link è possibile scaricare, dalla sezione allegati, la modulistica: https://www.comuneancona.it/ctp-si-vota-il-28-giugno-approvate-l e-modalita-per-le-elezioni-3/



