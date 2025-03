IA, progetto su accoglienza dipendente vince il premio Panti

Ottimizzare la fase di onboarding, ovvero il processo di accoglienza e orientamento di un nuovo dipendente in azienda e individuare, sulla base del gap tra le sue conoscenze e quelle necessarie per il nuovo lavoro, i corsi necessari per una formazione mirata. Così il team ByteMyCode, composto dagli studenti e studentesse Luca Bellante, Giansimone Coccia, Laura Ferretti, Elisabetta Frenquelli, Andrea Visi e Micol Zazzarini, ha vinto come miglior progetto, per originalità, innovatività e funzionalità, il Premio "Maurizio Panti" (1.000 euro), legato all'Hack-AI-Thon, organizzato dalla Scuola Superiore dei Lions Club "Maurizio Panti" e dall'Università Politecnica delle Marche.

Il premio "Innovatività dell'applicazione" è stato invece vinto dal gruppo Hackab il cui progetto aveva come obiettivo il supporto alla formazione per studenti con DSA. Ottimo risultato per il team ByteMyCode che, oltre al Premio Panti, si è aggiudicato altri quattro riconoscimenti. Il premio "Piano di marketing, go-to-market e sviluppo del business model canvas" invece, è andato ai Byte Bandits il cui progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale per supportare la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, il premio "Completezza e commerciabilità del sistema" è stato vinto dal gruppo Dark Goblins il cui progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un Chatbot che fungesse da Tutor interattivo per gli studenti nello studio delle loro lezioni.

Il termine hackahathon nasce dalla fusione delle parole inglesi hacking e marathon, ovvero una competizione di programmazione in cui i partecipanti e le partecipanti collaborano per sviluppare nuove idee in poco tempo.

Anche quest'anno l'Hackathon è stato dedicato all'Intelligenza Artificiale e si è svolto dal 27 al 28 Marzo 2025 al Salone Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria.

Record di partecipanti (54 iscritte/i e 9 squadre) e crescita dei premi, in totale otto, per un ammontare complessivo di 4.500 euro. Il Premio Panti, alla sua ottava edizione, nato in ricordo del prof. Maurizio Panti, interpreta gli insegnamenti del professore che è stato una figura illustre del Università Politecnica delle Marche.

"L'Hack-AI-Thon è oramai diventato un appuntamento importante nel percorso formativo in UnivPM - ha sottolineato il Rettore Prof. Gian Luca Gregori -. L'obiettivo è sempre quello di stimolare le capacità degli studenti e delle studentesse di confrontarsi e scambiarsi competenze interdisciplinari, tecnologiche ed economiche, grazie all'opportunità e alle prospettive che derivano dal prezioso incontro con le imprese del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA