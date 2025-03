È tornata la neve sull'Appennino marchigiano

Risveglio sotto la neve sull'Appennino centrale, dove una nuova perturbazione ha riportato l'inverno nelle Marche. Sui rilievi sono caduti tra i 5 e i 10 centimetri di neve, regalando scenari suggestivi e un'atmosfera tipicamente invernale. Le previsioni indicano ulteriori nevicate per la giornata di domani, anche se le temperature in rialzo nei giorni successivi limiteranno la durata del manto nevoso.

A Frontignano di Ussita, la seggiovia e il Rifugio Saliere saranno aperti sabato 5 aprile per la cena in quota e domenica 6 aprile dalle 10,30 alle 18,30, offrendo un'occasione per godersi il paesaggio innevato.



