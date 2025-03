Camion in fiamme sull'A14, 13 km coda tra Teramo e Grottammare

Dopo che un mezzo pesante è andato a fuoco in galleria stamattina, si registrano ancora lunghissime code in A14 sul tratto compreso tra Teramo e Grottammare (Ascoli Piceno) verso nord. Alle ore 19 circa, sulla Bologna-Taranto, nel tratto in questione, fa sapere la società Autostrade, ci sono 13 km di coda, in diminuzione, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Tutto ciò per effetto dei danni causati dal camion sul quale sono divampate le fiamme nella galleria San Basso, all'altezza del km 295+800.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della galleria in relazione ai danni riportati, fa spere la società Autostrade, "è stato necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e pertanto, in corrispondenza dell'evento, il traffico transita su una corsia per senso di marcia. Tale configurazione verrà mantenuta per tutte le attività di messa in sicurezza, che proseguiranno nella notte e nella giornata di domani".

Per le lunghe percorrenze, agli utenti che da Bari sono diretti a Bologna, Autostrade "consiglia di seguire per la A25 Torano-Pescara e, tramite la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, raggiungere la A1 Milano-Napoli, tramite cui proseguire in direzione Firenze-Bologna". "Per le brevi percorrenze, agli utenti che da Pescara sono diretti ad Ancona, si consiglia di uscire a Giulianova, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA