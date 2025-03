Cade da un'impalcatura in un cantiere, operaio ferito gravemente

Un operaio 54enne, di origine romena, è caduto da un'impalcatura da circa un metro e mezzo d'altezza mentre lavorava in un cantiere per lavori di ristrutturazione di un condominio ed è stato trasportato all'ospedale anconetano di Torrette in codice rosso. L'incidente sul lavoro è avvenuto stamattina nel quartiere di Collemarino ad Ancona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una Volante della polizia ma anche personale della scientifica e dell'ispettorato del lavoro per verificare la dinamica dell'incidente. L'operaio è stato subito soccorso e trasferito in ospedale in codice di alta gravità.



