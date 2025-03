Azienda marchigiana Drop acquisisce milanese Playground.it

Drop, azienda marchigiana specializzata nel mondo dell'eCommerce (gruppo Horsa), acquisisce Playground.it, azienda milanese leader nelle esperienze digitali e strategie di customer engagement. Nasce un polo di 120 persone tra Montegranaro (Fermo) e Milano su eCommerce e digital experience, puntando a superare i 45 milioni di euro di giro d'affari nel 2025. Playground sarà il punto di riferimento per Drop e per Horsa su progettazione UI/UX, interaction design, storytelling e content strategy, mentre Drop si concentrerà sulle soluzioni tecnologiche avanzate per il commerce e l'online experience, sulla definizione e ingegnerizzazione di processi di e-business, sulla gestione delle operazioni eCommerce e performance marketing.

La crescita di Drop, fondata nel 2000, è testimoniata dai numeri: più di 100 eCommerce sviluppati e 18 e-shop in gestione; oltre 80mila clienti serviti ogni anno in 88 paesi, tra questi Stella McCartney, Philosophy di Lorenzo Serafini, Aspesi, Ducati, Seletti, La Sportiva, Ibsa Farmaceutici, Framesi, Corneliani, Chiara Boni. Il tutto per ampliare i propri orizzonti verso nuovi settori oltre al fashion, come pharma, food, beauty, automotive, industria e non solo. "L'intera operazione riflette la crescita nel gruppo di un mindset fortemente orientato a immaginare, sostenere e creare processi innovativi in grado di generare valore su diversi piani: esperienza, performance e sostenibilità", il commento dell'Ad di Drop, Alfredo Celiberti.





