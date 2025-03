Andrea Muccioli racconta San Patrignano con il suo libro

"Fango e Risate", questo il titolo del libro di Andrea Muccioli (figlio di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignani) che sarà presentato presso la biblioteca San Giovanni di Pesaro, mercoledì 2 aprile alle ore 17.30. L'evento è organizzato dall'associazione Prevaction, impegnata nella lotta contro la tossicodipendenza, e sarà un'occasione per scoprire la storia della comunità di San Patrignano.

Nel suo libro infatti, Andrea Muccioli, racconta in modo personale e diretto la fondazione e l'evoluzione della comunità, fondata dal padre per contrastare il fenomeno della tossicodipendenza in Italia. La narrazione si intreccia con la sua storia familiare e con le vicissitudini che hanno segnato la vita di San Patrignano, affrontando le critiche e le sfide legali che ne hanno minato l'esistenza, fino alla prematura morte del padre.

L'ingresso all'evento è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine della presentazione, Andrea Muccioli sarà a disposizione per firmare e dedicare il suo libro, che potrà essere acquistato direttamente in sala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA