'Tartufo d'aMare' a San Benedetto dal 10 al 13 luglio

Presentato 'Tartufo d'aMare', il festival gastronomico che celebra l'incontro tra il tartufo e le eccellenze culinarie delle Marche al Museo Ittico di San Benedetto del Tronto, luogo simbolico che ha ospitato una serie di degustazioni esclusive, show cooking e interventi di esperti del settore. L'obiettivo del progetto "Tartufo d'Amare" è quello di valorizzare un pregiato prodotto del territorio: il tartufo nero estivo dei sibillini.



All'anteprima hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del Bacino Imbrifero del Tronto e del Circolo dei Sambenedettesi (partner del Festival), chef, produttori locali e giornalisti. Nel corso dell'evento i presenti hanno avuto l'opportunità di assaporare piatti creativi e innovativi capaci di esaltare le qualità del tartufo, rendendolo protagonista assoluto della serata. Durante la presentazione, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, dichiarando: "Oggi siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa che celebra la nostra terra e le sue risorse naturali". L'evento ha anche visto la partecipazione di produttori locali di tartufo che hanno presentato i loro prodotti, dando vita a un confronto tra tradizione e innovazione in cucina. La seconda edizione di Tartufo d'aMare, dal 10 al 13 luglio 2025, si preannuncia come un appuntamento di grande richiamo, capace di attrarre turisti e appassionati, consolidando la vocazione enogastronomica della costa picena.





