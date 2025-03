Ultras Ascoli donano defibrillatore alla città

È stato installato oggi il defibrillatore che gli ultras del Settembre Bianconero, storico club di supporters dell'Ascoli calcio, avevano acquistato con la vendita dei loro gadget sciarpe, cappellini, magliette e zainetti, e poi donato al Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con la Croce Verde.

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell'assessore Marco Cardinelli e del presidente della Croce Verde Maurizio Ramazzotti, i tifosi hanno posizionato il defibrillatore all'inizio di via delle Zeppelle la strada che conduce allo stadio Del Duca denominata 'Via del Calcio Spettacolo' subito dopo il ponte di Santa Chiara dove in occasione della prima storica promozione in massima serie fu messa proprio una grande A bianconera.

Come è avvenuto spesso in passato anche durante la pandemia Covid con la donazione di alcuni macchinari al reparto di Pediatria dell'Ospedale Mazzoni, gli ultras del "Settembre Bianconero" hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai cittadini ascolani perché la passione per i colori bianconeri unisce tutto il Popolo Piceno.



